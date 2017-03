National Foot : Franck Guedegbe, auteur du but le plus rapide

La 10ème journée du National Foot 1 qui s’est jouée le weekend a donné l’occasion à l’attaquant ivoirien, Franck Guedegbe d’inscrire le but le plus rapide du championnat (Ndlr : but marqué à la 17e seconde), lors de la rencontre opposant son club, le CF Mounana à l’Union Sportive de Bitam (USB) au stade Augustin Monedan de Sibang (2-1).

Déjà leader du National Foot1 depuis plusieurs semaines, le CF Mounana a marqué trois points de plus en battant l’USB (2-1) en match comptant pour la 10e journée. Mais la cerise sur le gâteau, c’est bel et bien le but le plus rapide de la compétition inscrit à la 17e seconde par Franck Guedegbe samedi dernier au stade Augustin Monedan de Sibang.Considéré comme le plus attrayant de la 10e journée, le match Mounana Vs USB a tenu toutes ses promesses tant du point de vue du spectacle sur le terrain que par la pression du public qui a permis.

Autant de raisons qui ont permis aux acteurs du jour de se surpasser. La preuve, le coup d’envoi à peine donné par l’arbitre Nguembi Boulingui Fabrice que Franck Guedegbe a profité d’un ballon rapide mené par son équipe pour battre le gardien bitamois Jeff Lionel Lekouboumtse (17e seconde, 1-0). Attaquant de fixation, Franck Guedegbe est une des armes offensive du CF Mounana à côté de Cédric Ondo Biyoghe, Louis Autchanga auteur du but victorieux après l’égalisation de l’USB par Térence Wombo Biteghe. Encore en course pour la Ligue des champions africaine, le CF Mounana a consolidé son statut de leader du National Foot avec cette victoire (2-1) et compte désormais 28 points.

Les autres résultats :

Migovéen-Lozo (0-3)

Akanda-Pélican (1-0)

Manga-CMS (0-1)

105-POG FC (1-1)

Stade Mandji-Olympique Mandji (match non joué)

Adouma-Missile (0-0).