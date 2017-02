National Foot : Diallo Male enfonce le Canon FC 105

Considéré comme l’homme le plus prolifique de son club et du National Foot avec pour l’heure 9 réalisations au compteur, le jeune attaquant sénégalais du CMS Diallo Male qui s’est offert un doublé samedi au stade Idris Ngari d’Owendo a enfoncé le Canon 105 dans le ventre mou du classement avec une victoire (2-0) en match comptant pour la 9e journée du National Foot 1.

Bon dernier du championnat gabonais de football de première division, et ce, même avant la trêve liée à l’organisation de la CAN, le FC Canon 105 ne s’est toujours pas tiré d’affaire. Malgré l’arrivée d’un nouveau coach, l’ancien international gabonais Jean Baptiste Makaya, les Oranges et Noirs ont été battus 2-0 par le CMS sur leurs installations du stade Idriss Ngari samedi dernier en match comptant pour la 9e journée du National Foot 1 avec un doublé du Sénégalais Diallo Male.

Evoluant pourtant sur son terrain avec en son sein des joueurs qui ne sont plus à présenter comme Mbanangoye Zita ou Mbavu Serge, le Canon n’a pas donné satisfaction à ses quelques supporters qui lui sont encore fidèles. Bouffé tactiquement, techniquement et physiquement, 105 a servi de bonus à l’attaquant sénégalais Diallo Male qui n’a pas raté l’occasion de s’illustrer avec deux buts inscrits coup sur coup à la 15e et 16e minute.

Avec cette défaite de plus voire de trop pour certains supporters de 105 qui n’espèrent plus aucun miracle du club, actuellement dernier au classement général de la D2 avec 5 points seulement. Avec ce doublé face à 105, Diallo Male se positionne au sommet de la pyramide des meilleurs buteurs du National Foot avec 9 réalisations à quatre longueurs devant ses concurrents à savoir Youri Manime d’Adouma, Cédric Ondo Biyoghe de Mounana, pour ne citer que ceux-là.