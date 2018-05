National Foot : Des play off pour déterminer le champion du Gabon 2018 !

Contrarié par l’arrêt du championnat depuis le mois de février en raison de problèmes de financement, le président de la Ligue Nationale de Football (LINAF) Brice Mbika vient de proposer lors d’une rencontre de travail au Palais des Sports de Libreville, avec le nouveau ministre des Sports Alain Claude Billie By Nze, un système de play off pour déterminer le vainqueur du National Foot 2018.

Afin de respecter les délais imposés par la Fifa qui a programmé l’arrêt de tous les championnats des associations affiliées en juin prochain en raison de l’organisation du Mondial de football Russie 2018, la LINAF a soumis à l’appréciation d’Alain Claude Billie By Nze, nouveau ministre des Sports, une piste de solutions pour déterminer le champion du Gabon 2018.

Le championnat du Gabon qui a connu un arrêt à la 6e journée depuis mi-février dernier n’est pas prêt de prendre fin avant juin d’autant plus qu’il compte 26 journées au total. Pour tenter de contourner la difficulté causée par le manque de financement, Brice Mbika Ndjambou et l’Association des clubs de D1 et D2 ont appelé les autorités à fournir un effort supplémentaire afin que le National Foot se joue au moins jusqu’à la 13e journée (NDR fin de la phase aller).

Pour Brice Mbika, l’urgence est de sauver la saison sportive 2017-2018 en faisant jouer les 7 dernières journées et organiser une phase de play off en formule championnat pour les 4 premiers de la phase aller du championnat, par ailleurs dominée par l’USB et le CMS. Cependant le système des play off n’est pas apprécié par tous les clubs.

Alain Claude Billie By Nze qui a rencontré pour la première fois les acteurs du football dit ‘’professionnel’’ du Gabon a promis soumettre les propositions sur la table du gouvernement afin de voir l’année sportive se terminer dans les délais.

Bon à savoir : Le champion du National Foot et son dauphin sont appelés à représenter le Gabon respectivement en Ligue des champions africaine et en Coupe de la CAF .