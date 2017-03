Nouveau rebondissement dans l’affaire des impayés de salaires opposant depuis le début de la saison plusieurs joueurs du National Foot à leurs dirigeants. Assignés en référé par Ghislain Gnassa Chongo et Rodrigue Moundounga, tous deux footballeurs professionnels, les clubs de Missile FC et Akanda FC seront à la barre le 20 mars prochain au tribunal de première instance de Libreville.

Malgré l’autorité incarnée par les dirigeants de leurs clubs respectifs, Ghislain Gnassa et l’ancien international gabonais Rodrigue Moundounga, membres de l’Association Nationale des Footballeurs Professionnels (ANFPG) ont assigné en justice Missile FC et Akanda FC. Ghislain Gnassa Chongo, footballeur professionnel résidant à Libreville et ayant pour conseil Maitre Mavoungou, avocat au barreau, a assigné le club militaire de Missile et la Ligue Nationale de Football qui organise le championnat gabonais de football de première et deuxième division en justice. Ces deux parties seront à la barre le 20 mars prochain pour l’affaire des impayés de salaires.

« Rodrigue Moundounga, joueur professionnel a fait assigner Akanda FC représenté par son président Fréderic Gassita et la Ligue nationale à comparaître à l’audience des référés qui se tiendra le 20 mars à 8h30 », indique le courrier officiel émanant du tribunal. Se considérant comme des victimes de certains présidents de clubs, d’autres joueurs du National Foot à savoir Erwin Nguema, Henry Joël Eyene Eyene, Ismaël Sada, Laury Mba Ndoutoume, Georges Ambourouet, Diop Momo Nguema, Gildas Kinga, Nze Ondo Ghislain, Philipe Ebonde, Moussa Tambara ou Michael Beugre Mariano qui ont fait confiance à l’ANFPG pour obtenir justice pourront après Rodrigue Moundounga et Ghislain Gnassa voir ceux qu’ils considèrent comme leurs bourreaux se justifier à la barre très prochainement.