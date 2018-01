National Foot/ 1ère Journée : Oyem AC neutralise CF Mounana

Longtemps repoussé pour manque de financements, le coup d’envoi du National Foot1 a été officiellement donné samedi 21 janvier dernier, au stade d’Akoakam. Oyem AC, néo promu en D1 professionnelle a neutralisé le CF Mounana (1-1) devant ses nombreux supporters. Mieux organisés tactiquement et très appliqués techniquement, les joueurs d’Oyem AC amenés par le jeune capitaine Donavan Essono et Tchico Sassou ont d’entrée privé le CF Mounana de la balle. Solide en milieu de terrain avec Ben Nayim Ali, Rudy Eya’a, (Ndlr : ancien sociétaire d’Ombilianziami), Oyem AC a ouvert la marque sur une action collective conclue par Fonock Lembe, ancien joueur du CMS et de Missile FC, avant la pause (32e ,1-0).

Revigoré en attaque par l’entrée en jeu d’Atchabao et Hamidou Sinayoko, le CF Mounana, plus présent en milieu de terrain après la sortie de Vanel Nzamba et Kodi Ibrahim, très transparent, a égalisé dans les dernières minutes par Nathanaël Bongo. « On a joué notre football, les jeunes ont appliqué les consignes, malgré l’égalisation du CF Mounana, qui est une grande équipe, je pense qu’on a fait un bon résultat » a déclaré le coach Rismo Obiang.

Les autres résultats de la première journée :

Lozo Sport–Nguen Asuku (1-1), Stade Mandji-AO CMS (2-2), Akanda FC– Olympique-Mandji (2-1), AS Pélican –Adouma FC (0-0), AS Mangasport-Missile FC (2-0) et Stade Migovéen-USB (0-1 ). L’AS Mangasport est d’entrée en tête de la première journée du National Foot1 avec 3 points + 2.