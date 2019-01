Pour faire face à l’année blanche annoncée par le ministre des Sports Alain Claude Billie By Nze pour des raisons de manque de financements, la Ligue Nationale de Football Professionnelle (LINAFP ), l’Association des clubs de football de première et deuxième division, la Fédération Gabonaise de Football (FEGAFOOT) et l’Association Nationale de Football Professionnel (ANFPG) optent pour l’organisation d’un championnat regroupant les 14 clubs en deux poules zonales.

Réunis depuis quelques jours à Libreville dans l’optique de trouver des solutions pour sauver la saison du National Foot1, actuellement handicapé par un manque de financement important, les principaux acteurs du football gabonais, semble-t-il se sont entendus sur un système de championnat qui opposera les quatorze clubs dans deux groupes différents.

En effet, selon une source de la fédération gabonaise de football , les séances de travail des principaux acteurs du football ont permis de trouver des solutions pour contourner la difficulté posée par le ministère des Sports qui affirmait ne pouvoir trouver qu’1 milliard de francs Cfa sur les 7 milliards demandés par les club et destinés à couvrir également les différents arriérés.

« On a proposé de regrouper les équipes par zone pour éviter les grosses dépenses liées au transport etc ...Cette piste de solution taillée à la dimension du budget réduit que peut nous octroyer la tutelle sera soumise au ministre pour qu’au plus tard cette fois-ci, le championnat soit lancé le 26 janvier courant et prenne fin en début juin prochain » a indiqué une source proche du dossier .