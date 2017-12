C’est en principe le 23 décembre prochain que la Ligue Nationale de Football va faire débuter le championnat de football de 1ère division au Gabon. Une nouvelle qui satisfait pleinement les principaux acteurs que sont les footballeurs, longtemps restés au chômage. Du côté du Stade Migoveen à Lambaréné au centre du pays, l’équipe est à pied d’œuvre et prépare sereinement la compétition. L’objectif assigné est de terminer la course dans le top 5. Selon le capitaine du club, Libondet Saïd, son équipe a les moyens de figurer parmi les 5 premières places du championnat. Entretien.

Gaboneco (Ge) : Saïd Libondet, vous êtes le capitaine du stade Migovéen, la ligue nationale de football annonce pour le 23 décembre le début du championnat, êtes-vous satisfait de cette nouvelle ?

Saïd Libondet (SL) : Oui nous sommes satisfaits. Nous avons travaillé longtemps pour attendre ce championnat avec plus de trois mois de préparation. Aujourd’hui on ne peut que se réjouir en attendant impatiemment la semaine prochaine pour enfin jouer.

Ge : Quels sont vos objectifs pour cette saison quand on sait que la saison dernière vous avez terminé à la 10e place du championnat ?

SL : Cette année on a comme objectif de terminer parmi les 5 équipes en tête du classement. Il s’agit pour nous d’améliorer le rendement de l’année dernière où nous avons occupé la 10e place. Il ne faut pas aussi oublier que l’équipe a été remaniée à plus de 40 %. Donc on espère que les nouveaux venus vont nous apporter un plus et avec les anciens qui sont là afin de bien entamer le championnat.

Ge : Justement est-ce que les nouveaux joueurs se sentent déjà impliqués dans les nouveaux objectifs du Stade Migovéen ?

SL : Ils sont déjà en train de s’adapter et on espère que cela va se faire vite. Tout se passe bien. On souhaite qu’ils apportent beaucoup au club durant le championnat comme ils le font déjà durant les séances d’entrainement.

Ge :Le problème des salaires des joueurs a beaucoup miné le dernier championnat. Est-ce que dans votre club il se pose ce problème de salaires ?



SL :Nous n’avons jamais connu ce genre de problèmes au Stade Migovéen. Nous percevons nos salaires tous les 5 du mois. Le président nous fait des préfinancements et dès que la subvention de l’Etat arrive, il récupère son argent. Nous n’avons aucun mois d’arriérés de salaires. C’est l’avantage que nous avons dans notre équipe.

Ge :Quel est votre regard sur cette formule du championnat dit ’’professionnel’’ où il n’y a que l’état qui subventionne les équipes ?

SL :Les choses auraient pu être faites de manière progressive. Je crois que la décision de mettre en place le championnat professionnel a été précipitée. La situation est déjà là. On ne peut plus reculer. On assume les problèmes qu’on aurait pu éviter.

Ge :Le Gabon suspendu du Chan 2020 par la CAF vous regrettez cela ?

SL : Oui c’est vraiment regrettable. Le Chan permet à nous les joueurs locaux de pouvoir nous exprimer donc quand on sait que jusqu’en 2020 on ne sera pas présents à ce grand rendez-vous .Cela nous attriste par ce que c’est dans ce genre de challenge que nous trouvons la force pour pouvoir bien nous juger. Le championnat ne suffit pas. Il faut jouer les matchs avec l’équipe nationale pour voir à quel niveau véritable on se situe.

Ge :Qui de Pierre Emerick Aubameyang, de SadioMané ou de Mohamed Salah peut remporter le ballon d’or africain le mois prochain ?

SL :Je vois bien le Gabonais remporter le ballon d’or. Mais il faut faire attention avec les autres qui ont été performants tant en club qu’en équipe nationale. Les deux autres sont qualifiés pour la Coupe du monde en Russie l’année prochaine. Je crois que cela va jouer lors des délibérations.