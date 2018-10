National Foot 1 : Le Stade Mandji en mise au vert à Omboué

Gaboneco (GE) : Mr le SG du Stade Mandji, vous avez assisté dernièrement à la réunion tenue par le ministre des sports, qu’est-ce que vous avez retenu de ce conclave ?

Boniface NDJAOU (BN) : C’était une rencontre intéressante avec le ministre et pour moi c’était la première fois que je discutais avec le nouveau ministre. Il a posé les vrais problèmes que nous connaissons dans le monde du football. Je crois qu’avec lui on peut bien trouver des solutions. Je retiens que le championnat est prévu pour démarrer le 24 novembre. Les certitudes et les assurances nous ont été données. Le ministre n’a pas voulu s’aventurer sur une date ferme parce que sa décision est sous le contrôle du ministère des finances. Mais nous gardons espoir que la compétition va débuter.

GE : Du coté du Stade Mandji est-ce que vous êtes prêts ?

BN : Nous sommes totalement prêts. J’ai même souligné à Mr le ministre que mon équipe va bientôt se déplacer pour sa mise au vert. Mes trois recrues (Deux sénégalais et un ivoirien) sont déjà sur place à Port-Gentil. Comme nous avons la possibilité d’intégrer dans nos effectifs des joueurs étrangers nous avons pensé à étoffer notre effectif.

GE :Alors cette année où va se dérouler la mise au vert du Stade Mandji ?

BN : Nous irons à Omboué dans le Fernand-Vaz. Ce sera la première fois qu’une équipe de football va se préparer dans cette localité. La dernière fois nous étions à Douala au Cameroun pour la mise au vert. Cette fois-ci c’est une première, cette année peut être faute de moyens nous allons faire la première partie à Omboué.Il y a dans cette cité des structures hôtelières et un stade prêts à nous accueillir.

GE : Quels sont les objectifs du Stade Mandji pour la nouvelle saison ?

Nous misons gros. Nous voulons terminer dans le carré des 4, si ce n’est parmi les trois premières équipes.