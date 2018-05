En l’espace de deux mois, clip à l’appui, « Tchizambengue » est la deuxième tuerie musicale mise sur le marché par la maison de production Direct Prod. Soigné par le style artistique de Shan’l la Kinda, le titre constitue un rappel du vécu quotidien de nombreux foyers et autres relations amoureuses. « La tchizambengue, nous dit Shan’l, C’est la maîtresse (Ndlr : le deuxième bureau). C’est une situation ou une personne qui a joué ou qui joue un rôle dans un couple et c’est une chose que personne n’ignore car étant une réalité qui touche quasiment tous les couples ».

Pour l’artiste, même si les femmes se sont appropriées ce titre et voient en cela, une attaque en leur direction, « tchizambengue » s’adresse à tout le monde : (femme comme homme). « Il n’y a pas à dire que cette chanson s’adresse aux femmes en particulier car le titre concerne aussi les hommes », recadre l’artiste. Loin d’être une simple description situationnelle, c’est surtout une interpellation et un rappel à l’endroit des femmes que la vie de couple est une perpétuelle compétition pour garantir sa place. Car selon Shan’l pour les femmes, « Rien n’est acquis parce qu’il y a toujours un loup dehors, une tchiza aux aguets ».

L’artiste au travers de son titre démontre que la vie de couple est une perpétuelle bataille de position voire une expérience souvent douloureuse qui tourmente les couples, particulièrement les femmes qui souvent se cantonnent dans le silence. Pour le producteur de l’artiste et par ailleurs patron de Direct Prod, « Tchizambengue » est un scénario que chacun doit décortiquer à sa manière même si le fond demeure tout avoué. « La chanson c’est un film. On écrit une histoire, plus elle semble vraie, mieux la chanson se porte », soutient-il.