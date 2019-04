Musique : Sly’A, nouvelle figure de proue d’AFJ Production

C’est à l’occasion d’une conférence de presse que la jeune artiste Sly’A de son vrai nom Daniella Mafoumbi Chachour a été présentée officiellement samedi 20 avril 2019 à Libreville comme étant la nouvelle recrue et désormais figure de proue de la société de Production musicale et événementielle " AFJ Productions de Frédéric Gassita.

Auteur du titre culte Wull’ma, (Ndlr : sorti en 2017 et qui continue d’être un morceau du hit gabonais les plus écoutés) l’artiste Sly’a signé officiellement samedi 20 avril 2019 à Libreville à la société de Production musicale et événementielle " AFJ Productions de Frédéric Gassita. C’est En 2017 que Sly’A verra sa carrière solo décoller, avec deux titres à succès " Wull’ma " et " Tilo " sous le Label Dream Empire. Alors qu’elle a réalisé sa première pose dans un studio à l’âge de 16 ans, l’artiste Sly’A embrasse différents styles de musique, pop, Afro pop, Afrobeat, Reggae et Hip-hop, auxquels s’ajoutent le Français et l’Anglais avec un point d’honneur mis sur sa langue vernaculaire le Ipunu.

« C’est après sa prestation live, le 17 aout dernier, que nous avons été convaincu par le talent de Sly’A. Nous allons faire d’elle notre artiste phare pour attaquer l’international. Dans notre nouveau projet qui vise l’international Sly’A est notre figure de proue artistiquement parlant », a déclaré Fabrice Bekale, directeur artistique d’AFJ Production La nouvelle signature artistique de AFJ Productions propose deux titres " Mbon’gu " ( qui signifie l’argent en langue Ipunu ) et " Appelle-moi " qui marquent le départ sous les couleurs de son nouveau Label. Un test musical proposé par AFJ Production et bien réussi par l’artiste qui a confirmé tout le bien qu’on pense d’elle.

« Je suis très contente du déroulement des choses. Je donnerais toujours le meilleur de moi en travaillant encore plus chaque jour. Il m’a été proposé d’intégrer AFJ Production et j’ai accepté. C’est une maison de production qui me permettra d’être sur la scène internationale comme ma grande sœur Shan’L avec sa maison de production » a affirmé Sly’A. Pour rappel, c’est en 2014 que les choses vont prendre formes pour Sly’A avec la rencontre du jeune SLR SOSSA (Chanteur et Producteur) qui croît en elle et décide de l’intégrer dans le Label EKIVOK Family. Elle enchaîne les titres " Jézabel " Featuring SLR SOSSA & Maeva ASSELE, " Kel idée " ; "Oublies tes soucis " et " Vas-y Molo ", des titres qui connaîtront un franc succès.