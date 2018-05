Musique : Le groupe BGMFK s’engage avec Universal Music Africa

La valeur dit-on, n’attend pas le nombre d’années. Crée il y a moins de 8 ans aux Etats-Unis puis ayant évolué sur leur terre d’origine, le Gabon, le collectif de producteurs, rappeurs, chanteurs et autres réunis au sein du groupe BGMFK connu pour ses titres « Aya » en featuring avec l’artiste français d’origine congolaise Hiro ou encore « Mwana Popi » diffusé dans tous les endroits à la mode vient de signer auprès de la filiale de la maison de production américaine Universal Music Africa. Une première pour des artistes gabonais qui ouvre cependant un champ de nouveaux horizons pour ce groupe que le représentant d’Universal présente comme les « meilleurs » de leur discipline. Pour l’un des membres, c’est « la fin du début » car « les choses vont se corser ».

Une signature motivée par le parcours du groupe

C’est en 2011 que ces jeunes talents qui mêlent dans leur musique Rnb et Rap ont débuté leur carrière dans l’univers de la musique urbaine. Ils explosent sur la scène internationale quelques années plus tard avec le titre ‘’Ça ira’’ issu de leur second opus ‘’System’puis enchaînent les sorties internationales avec ‘’Mwana Popi’’, ‘’le Meilleur’’ et ‘’Malembe’’ apprécié des grands noms du rap comme Booba. En 2017, ils récidivent avec System Reloaded, une playlist de 16 titres.

Aujourd’hui à la tête d’un label indépendant, Club Classic, le groupe espère diffuser son art à plus grande échelle grâce au partenariat conclu avec Universal Music Africa. Leur dernière tuerie : ‘’Issa Vibe’’ en collaboration avec Mr Easy qui promet une ambiance bilingue.