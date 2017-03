Musique/Jazz : Fréderic Gassita and Friends sur scène !

Formé au prestigieux Berklee College of Music de Boston, le musicien Frédéric Gassita va proposer aux passionnés et autres amateurs de nouvelles expériences musicales, un concert live exceptionnel dénommé « Gassita and Friends », le 29 mars 2017 au jardin botanique de Libreville. Le jazzman qui compte à son actif 4 albums sera accompagné pour la circonstance de l’orchestre harmonique « Les solistes français », (Ndlr : un orchestre composé d’une quarantaine de musiciens issus des meilleurs conservatoires européens, Paris, Lyon, Lausanne et Bruxelles).

Dans son répertoire, Gassita s’inspire de son histoire, sa culture et des rythmes qui ont bercé son enfance, d’où le thème du concert live : « Fusion des traditions bantu, du jazz et des musiques européennes ». Pour Corinne Mengeli, Directrice de la communication de Fréderic Gassita, « Ce concert est un festival culturel où se mêleront les instruments traditionnels du Gabon, les rythmes gabonais et l’influence de la musique jazz et européenne. C’est là, la naissance d’un nouveau style de jazz dont le dépositaire est Fréderic Gassita et qui va certainement influencer plus d’un artiste jazz dans le monde ». Notons tout de même que le Jazz demeure un genre musical perçu comme élitiste surtout au Gabon.