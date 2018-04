Mounguengui réélu à la tête de la Fédération Gabonaise de Football

L’élection pour la présidence de la Fédération Gabonaise de Football (FEGAFOOT) organisée à Lambaréné samedi 21 avril 2018 sous la supervision du président de la Fédération Mauritanienne de Football Hamed Yahya, représentant de la CAF et de la FIFA a rendu son verdict. Candidat à sa propre succession Pierre Alain Mounguengui a rempilé pour 4ans.

C’est à l’issue du second tour que Pierre Alain Mounguengui a remporté l’élection à la tête de la Fédération Gabonaise de Football (FEGAFOOT) samedi 21 avril 2018 à Lambaréné avec 22 voix contre 13 voix pour Jérôme Efong Nzolo. Pourtant considéré comme le favori de cette élection, Bosco Alaba Fall a terminé à la surprise de tous, à la 3e place.

Présidé par le président de la commission électorale Stéphane Andeme, le scrutin a démarré après la vérification des identités des délégués .Le candidat Alaba Fall et le vice- président de son club le CMS ont relevé l’illégitimité du président de la Ligue de l’Estuaire Hamed Mombo qui a ouvert le chemin du vote, devant le représentant de la CAF et de la Fifa, le Mauritanien Hamed Yahya. Très expéditif, le premier tour a donné raison à Pierre Alain Mounguengui avec (16 voix), suivi de Jérôme Efong Nzolo (8 voix), Bosco Alaba Fall (7 voix) et Placide Xavier Bourdette (0 voix).

Au 2e tour, Pierre Alain Mounguengui qui a obtenu 22 voix remporte donc l’élection avec un pourcentage de 62,86 % devant son dauphin Jérôme Efong Nzolo (13 voix) pour 37,14% 35 délégués notamment les 14 clubs de D1, les trois associations (arbitres, entraineurs, footballeurs) et les 9 Ligues qui disposaient de deux voix chacune.