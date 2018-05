C’est dans les locaux du ballon d’or de Libreville, que le responsable Canal+ Gabon, le sénégalais Mamadou Mbengue qui était accompagné d’Hervé Lacaussade, Directeur commercial et Chrismain Babala, responsable communication , a présenté vendredi 25 mai le dispositif spécial en vue de la Coupe du Monde Russie 2018 avec 100% des matchs en direct et en HD sur les antennes du groupe.

Diffuseur officiel du Mondial Russie 2018 prévu du 14 juin au 15 juillet dans onze ville hôtes, Canal+, par son représentant au Gabon Mamadou Mbengue a présenté vendredi 25 mai courant sur l’un des terrains de football du complexe sportif Ballon d’or à Libreville, le dispositif spécial pour la retransmission des matchs en direct et en HD avec la crème des journalistes et consultants retenus pour la circonstance.

Selon Mamadou Mbengue, pour permettre à tous les abonnés de vivre cet événement comme s’ils étaient en Russie et sans rien manquer, Canal+ a mobilisé toute sa rédaction et les équipes de production des Chaines Canal+Sport pendant 25 jours. En effet un traitement éditorial unique et propre à Canal+ sera produit et engagera 11 consultants sur 200 heures de direct en qualité HD . « Canal+ va vous permettre de regarder 64 matchs de 32 équipes dont 5 africaines qui joueront dans 12 stades retenus » a-t-il annoncé.

« L’intégralité de la Coupe du Monde de la Fifa Russie 2018 se vit en direct sur Canal+1 et Canal+2. La cérémonie d’ouverture le 14 juin sur Canal+ Sport 1. Du 14 au 28 juin , pendant la phase des groupes, les matchs seront diffusés sur Canal+Sport 1 et Canal+Sport 2 . A partir des 8es de finale démarrant le 30 juin et jusqu’à la finale le 15 juillet, Canal+ Sport 1 sera la chaine de la Coupe du Monde. Et enfin, la cérémonie de clôture suivie de la finale avec remise de trophée le 15 juillet sera également diffusée sur Canal+ Sport1 » a-t-il ajouté en présentant les 8 groupes.

Des magazines entièrement dédiés à l’actualité de la compétition tels qu’’’En route pour la Coupe du Monde la Fifa’’ , ‘’Canal Russie Club’’ , ‘’Coupe du Monde de la Fifa Russie 2018’’ seront animés par une équipe d’experts composée de journalistes et de consultants Canal+ pour décrypter toute l’actualité du Mondial parmi lesquels Vincent Radureau, Malick Traoré ,Charles Mbuya, Lilian Gatounes, Stéphane Guy ,Habib Beye,Patrick Mboma , Kaba Diawara ,Pape Diouf, Claude Leroy, Philippe Doucet.

Selon Hervé Lacaussade, Directeur commercial et Chrismain Babala, responsable communication, l’objectif de Canal+ est aussi de permettre à tout le monde de suivre le Mondial. Ce qui justifie la promotion en ce moment du décodeur Canal sat évalué à 5000 francs Cfa au lieu de 10.000 francs Cfa. Par ailleurs, l’application My Canal qui est gratuite peut permettre à toute personne qui a un abonnement Canal+ de suivre le Mondial sur smartphone, PC.

Pour vivre le Mondial différemment les responsables de Canal+ Gabon ont appelé les clients à s’offrir le décodeur HD et annoncé une batterie de manifestions en vue de la compétition comme le défilé des caravanes, l’établissement des fan zones à Libreville, entre autres.