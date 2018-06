Mondial Russie 2018 : Les Sénégalais du Gabon en liesse !

Des visages rayonnants, sourires tous azimuts, pas de danse exhibés, cris de joie, klaxons et photos prises dans toutes les positions. Le Sénégal vient de frapper un grand coup dans le monde, en battant d’entrée la Pologne, pour sa première sortie au mondial russe, (2-1). Une victoire qui a une saveur sucrée d’autant que c’est le premier pays africain qui signe avec force et caractère un succès dans une compétition où les 4 équipes devancières, à savoir l’Egypte éliminé, le Nigeria, le Maroc et la Tunisie ont d’entrée été battues. L’esplanade de l’ambassade du Sénégal à Libreville a été, le temps d’un après midi, un espace de joie et de bruit.

Ils n’était pas nombreux, mais ont assuré l’essentiel, c’est-à-dire poussé vers la victoire l’espoir du continent africain. Alors que le match se joue et que la partie gagne en intensité un supporter sénégalais s’exprime : « Le Sénégal va gagner ce soir et va sauver l’honneur de l’Afrique. Le carême a payé le pays est purifié et bientôt c’est le but ». Comme en écho à ces propos, tout est allé vite, le but contre son camp du défenseur polonais, Cionek sur une frappe de Gana Gueye à la 37e mn a déclenché une scène de liesse intense. Seul l’Ambassadeur du Sénégal au Gabon, Son, excellence Abdoul Ciré Dia a été pondéré. Il a juste esquissé un sourire qui ensuite s’est transformé en joie intense quand Mbaye Niang a aggravé le score à la 60e mn.

« On est tous content. Je crois que tout le continent est en joie après cette victoire propre. On a eu à faire un match responsable et les joueurs ont bien respecté les consignes du coach Aliou Cissé. Mais vraiment ça été un match plein. Depuis le début, je suis confiant. C’est vrai, que les équipes africaines ont été battues au début, mais je crois que les choses vont changer », a avancé l’Ambassadeur. La réduction du score ne va pas changer l’enthousiasme des supporters des Lions qui malgré les 4 mn de temps additionnel vont motiver leurs représentants à chaque possession de balle. La vue du président Macky Sall exhibant son écharpe après le deuxième but a d’avantage plongé les supporters dans une ambiance de carnaval. Les responsables du 12ème Gaindé, (Ndlr : entendez 12èmeLion, les supporters) promettent déjà que la prochaine sortie des poulains d’Aliou Cissé contre le Japon dimanche prochain sera une finale.

« Nous allons tout faire pour que cet espace soit plein dimanche prochain pour notre 2e match, parce que une victoire va nous qualifier pour les 8e de finale. C’est vrai que pour ce soir on n’a pas fait assez de publicité, mais là nous allons tout faire pour remplir l’ambassade. Il y aura une bonne ambiance. Tout le monde sera là pour vibrer avec le Sénégal et l’Afrique », tenu à préciser lbrahima Mbaye,le Vice-président du 12ème Gaindé.