Mondial Russie 2018 : Les nigérians de Libreville envahis par le doute !

N’ayant pas digéré la défaite de leur équipe face à la Croatie, la communauté nigériane de Libreville qui a suivi la rencontre sur écran géant dans la zone de l’ancienne gare routière est partagée entre doute et scepticisme pour la suite de la compétition en Russie. Selon Nandy Moses, le Nigéria avant le match face aux Croates représentait l’espoir de tout un continent après les défaites du Maroc et de l’Egypte lors de leur premières sorties. « Nous n’avons pas reconnu nos joueurs, ils étaient comme des momies sur le terrain. Je suis vraiment déçu par leur prestation qui à la limite les condamne déjà pour l’élimination au premier tour. Je ne vois pas les Super Eagles battre dans le groupe D l’Argentine au mondial ou même l’Islande qui a tenu tête à l’équipe de Lionnel Messi », a-t-il fait savoir.

Pour Patrick Nuafort, l’équipe nigériane a un problème d’expérience et a été plombée par un manque de profondeur de son banc de touche. « Quand on regarde bien l’équipe du Nigéria d’aujourd’hui, elle est composée par trop des jeunes joueurs. On a vue que face à la Croatie beaucoup parmi eux ont eux du mal à gérer la pression. Et quand certains étaient fatigué comme Obi, ceux qui rentraient n’avaient aucun impact sur le jeu », a-t-il dit. « En attendant la deuxième sortie cette fois ci contre la Nouvelle Zélande le Nigéria ne rassure pas dans tous les compartiments. Le coach Gernot Rhôr aussi est très attentiste c’est-à-dire il ne prend pas les décisions à temps. Si nos joueurs ne surpassent pas avec un sursaut d’orgueil positif face aux équipes des blancs là, je crains qu’on ne rentre à la maison avec zéro victoire », a indiqué Utche Junior qui témoigne malgré tout son amour pour les Super Eagles.

Leader du groupe D, la Croatie affrontera jeudi 21 juin prochain l’Argentine de Lionel Messi, contrarié par son match moyen livré contre la modeste équipe de la Nouvelle Zélande.