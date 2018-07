Mesures d’austérité : Cafouillage dans les salaires des fonctionnaires !

A la suite des récentes mesures d’austérité prises par les plus autorités gabonaises et de la mise sur bons de caisse, les banques ont été assaillies par les fonctionnaires hier 25 juillet courant. Malgré les récentes assurances du Ministre de la Fonction Publique, Ali Akbar Onanga, des « décotes » ont tout de même été enregistrées sur les salaires de certains fonctionnaires.

Les banques locales ont refusé du monde hier. Et pour cause, les fonctionnaires se sont empressés de s’y rendre pour vérifier les assurances du Ministre de la Fonction publique, Ali Akbar Onanga qui a récemment déclaré qu’aucunes décotes ne seraient enregistrées cette fin de mois. Toutefois, certains fonctionnaires ont déchanté. Et pour cause, certains salaires ont été ponctionnés de plusieurs centaines de mille. Pire, les comptes bancaires d’autres n’ont pas été crédités.

« Mon salaire a été ponctionné de 200 000 Fcfa. Je touchais chaque mois 680 000 f cfa, sur mon compte j’ai été crédité que de 480 000 F CFA. Je n’ai pas pu avoir de justificatifs, mais j’envisage de me plaindre d’abord auprès de ma banque et ensuite au trésor », s’est exclamé un fonctionnaire sous couvert de l’anonymat. D’autres n’ont que leurs yeux pour pleurer ! C’est le cas de cette mère de famille rencontrée dans une banque du centre-ville. « Mon compte n’a même pas été crédité, rien de rien dans mon compte. Comment vais-je faire pour assumer mes charges. Je vais devoir repasser avant d’envisager autre choses ».