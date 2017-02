Mercato : Allen Dorian Nono signe en première division sud-africaine

Le club de première division professionnelle de football d’Afrique du Sud Free State Stars qui a pour ambition de battre la grande équipe des Kaisers Chiefs vient de renforcer son effectif avec l’arrivée de nouveaux joueurs dont l’ancien attaquant de l’AS Pélican, Nono Dorian Allen qui était pourtant annoncé en première division portugaise depuis décembre dernier.

Après Guy Nzeng à Orlando Pirate, Thierry Mouyouma à Wits ou Charly Moussono à University of Pretoria FC, le plus prolifique des attaquants gabonais du National Foot, Allen Dorian Nono s’est engagé le 27 janvier dernier pour une durée de deux ans avec son nouveau club qui évolue en première division sud-africaine.

Le coach des Free State Stars, Serame Letsoaka compte sur l’international gabonais qui a été recruté avec d’autres joueurs tels le Malien Mohamed Diallo et le Ghanéen Mohammed Anas etc ; pour aider le club à se faire une place de choix dans le classement du championnat en phase retour. Le club a aussi renforcé son effectif avec les gauchers Thabang Matuka et Simphiwe Mtsweni.

La signature d’Allen Nono dans un club sud-africain alors qu’il semblait bien côté en première division portugaise ne fait pas l’unanimité au sein de son fan club local.