Mega Promo : Airtel lance son offensive

Après quelques années de silence, l’entreprise de téléphonie mobile Airtel Gabon ressuscite les « Mega Promo », cette offre de service marketing autour des produits de l’entreprise et destiné à récompenser les clients qui souscrivent le plus aux services de l’entreprise. Etalé sur un mois, du 8 décembre au 6 janvier, la nouvelle « Mega Promo » de la maison de téléphonie mobile lancée hier, jeudi 7 décembre au sein des locaux de Gabon Mining Logistics (GML) est une forme de cadeau de l’entreprise Airtel Gabon visant à remercier sa clientèle pour sa « fidélité » et accompagner cette dernière tout au long de la célébration des fêtes de fin d’années, même si l’enjeu est avant tout d’attirer plus de clients vers ses services.

Des sommes d’argent allant de 50 000 francs CFA par jour remis aux différents gagnants à 1 million par semaine, aux voitures (gros lot), la maison de téléphonie promet de belles choses à sa clientèle. Selon les responsables de l’entreprise, chaque recharge flash et carte à gratter allant de 500 francs CFA à plus offre en effet des points. « La particularité est que l’activation à la promotion est gratuite. Vous n’avez pas besoin de payer quelque chose pour participer », explique le directeur marketing d’Airtel Gabon, Cyril Nsi Ondzigui. Contrairement à d’autres promotions, ce sont les consommations quotidiennes qui vous offrent une chance. « Certes, l’effort est de mise pour accumuler des points mais même sans cela, en rechargeant simplement chaque jour 500 francs CFA, vous pouvez être l’heureux gagnant », rassure le directeur marketing.

Quant au trou existant entre la dernière année d’organisation d’un événement similaire par Airtel et celle-ci, il s’explique par des réglages techniques destinés notamment à améliorer la qualité du réseau. En effet, reconnait le directeur marketing, « Le plus important pour nous c’était d’abord d’asseoir la qualité de notre réseau, parce qu’au-delà de tout, les promotions peuvent venir mais la chose la plus importante pour le consommateur c’est avant tout de pouvoir émettre ses appels, naviguer sur internet de manière fluide. Donc, sur les trois dernières années, nous avons beaucoup investi sur l’amélioration du réseau. (…) de manière stratégique, il était plus important pour nous de travaillé sur l’amélioration de la qualité du réseau que les promotions, d’offrir, de maisons pendant que derrière, le client souffre de la faiblesse du réseau ».