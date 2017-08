Fortement critiqué à la suite de sa position relative à la nécessité d’une médiation entre Ali Bongo Ondimba et Jean Ping, afin de sortir de la crise postélectorale, Jean de Dieu Moukagni Iwangou de l’unes des ailes de l’Union du peuple gabonais, l’UPG, assume sa posture « centriste ». On en veut pour preuve, sa publication faite hier, mercredi 10 août courant sur sa page Facebook. Laquelle publication a été intitulé « l’écume et la mer ».

Ignorant les injures et autres anathèmes à son égard à la suite de sa position en faveur d’une médiation internationale pour sortir le Gabon de l’actuelle crise politique, née de l’opposition entre Ali Bongo Ondimba et Jean Ping au dernier scrutin présidentiel. Jean de dieu Moukagni Iwangou, dans un post sur son compte facebook vient donc de clarifier sa pensée. « Pour arbitrer un litige ou faciliter une médiation, il ne faut pas être dans les extrêmes, il faut se placer à l’épicentre des différentes lignes », a déclaré Jean de Dieu Moukagni Iwangou. Proche de Jean Ping, M. Moukagni Iwangou reconnait avoir voté en août 2016 pour Jean Ping et balaie d’un revers de la main les différentes insinuations.

« Les injonctions qui m’ont été faites, d’avoir à jurer mon loyalisme à son égard (Ndlr : Jean Ping) ne sont plus de saison, au moment où j’ai décidé de me mettre au service de la médiation », a clamé haut et fort le président de l’UPG avant de brandir « la force des arguments à l’argument de la force », pour justifier sa position. Ce dernier de poursuivre « rompre avec l’émotion et le parti pris, et traiter Monsieur Ali Bongo Ondimba dans sa qualité actuelle, avec l’épithète qui lui convient ». « À ceux qui me reproche de ne pas chanter les louanges, dans la position que j’ai prise, je leur réponds simplement, que je parle de valeurs universelles quand je parle du Gabon, parce que les solutions de tout pays ne sont plus que des problèmes planétaire », a conclu Jean de Dieu Moukagni Iwangou.