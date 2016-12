A quelques semaines du coup d’envoi de la CAN Total Gabon 2017, une rencontre de gala met aux prises les anciens internationaux sous d’Azingo National à ceux des Panthères aujourd’hui au stade de Nzeng-Ayong de Libreville à partir de 16h00. La rencontre organisée par l’Agence de Management de Communication (AM. Com) sous le patronage du ministère de la jeunesse et des sports promet du beau spectacle.

A en croire les organisateurs le match dénommé « Mon Maillot, ma Patrie » rend hommage aux footballeurs qui ont porté les couleurs nationales du temps d’Azingo et des Panthères. L’occasion faisant également le larron, cette rencontre veut également susciter la ferveur des férus de football avant la CAN.

Du côté d’Azingo National, des joueurs tels que l’emblématique François Amegasse, son double dans l’axe centrale Guy Nzeng, Etienne Kassa Ngoma, Tristan Mombo ou l’insaisissable Théodore Nzué Nguema promettent déjà de donner le meilleur d’eux même pour partager la joie dans le cœur des supporters qui effectueront le déplacement de Nzeng-Ayong. Dans l’équipe des Panthères figurent le grand capitaine Daniel Cousin, Paul Ulrich Kessany, Cédric Moubamba, Fabrice Do Marcolino, Stéphane Nguema. Du coup, la rencontre sera riche en couleurs et en émotions. Ouvert au public, le match de gala sera agrémenté par des prestations artistiques dont celle d’un freestyleur, champion du Monde et du jeune Igor Massandé, meilleur freestyleur du Gabon.