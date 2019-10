A deux jours du match qui les opposera aux Etalons du Burkina Faso en amical au stade de Saint-Leu-la-Forêt, en région parisienne jeudi 10 octobre 2019, Pierre Emerick Aubameyang et ses coéquipiers des Panthères du Gabon sont désormais fixés sur la qualité des adversaires qu’ils auront en face d’eux. C’est à la surprise de tous que le coach Kamou Malo a rappelé dans sa liste, les cadres historiques des Etalons à l’instar du capitaine Charles Kabore, ses emblématiques atouts offensifs Aristide Bancé, Jonathan Pitroipa et les deux frères Traoré (Alain et Bertrand). Au regard des forces en présence cette rencontre promet des étincelles.

Si côté gabonais Patrice Neveu a convoqué la mégastar gabonaise Pierre Emerick Aubameyang, ainsi que Denis Bouanga de Saint-Etienne, Fréderic Bulot ou encore Jim Allevinah pour dynamiter les Etalons, Kamou Malo, successeur de Paolo Duarté à la tête des Etalons, ce dernier qui fut également coach des Panthères, a répondu en sélectionnant dans sa liste les anciens comme Charles Kaboré, Jonathan Pitroipa, Aristide Bancé, Alain et Bertrand Traoré qui connaissent bien l’équipe gabonaise pour l’avoir affronté depuis plus de quatre ans. En plus de ces anciens, des joueurs du championnat burkinabé ont été convoqués ; notamment les deux gardiens de but, Mohamed Zégué Traoré (Union sportive des Forces armées, USFA) et Ben Idriss Traoré (AS SONABEL) et les deux défenseurs Moumouni Compaoré (USFA) et Soumaïla Ouattara (Rahimo FC).

Les 26 Etalons :

Gardiens de but : Hervé Koffi Kouakou (Belenenses, Portugal), Mohamed Zégué Traoré (USFA), Ben Idriss Traoré (AS SONABEL).

Défenseurs : Issoufou Dayo (RS Berkane, Maroc, photo), Edmond Fayçal Tapsoba (Guimaraes, Portugal), Dylan Ouédraogo (OH Louvain, Belgique), Moumouni Compaoré (USFA), Soumaïla Ouattara (Rahimo FC), Steeve Yago (Caen, France), Yacouba Coulibaly (Le Havre, France), Alassane Sango (Cholet, France).

Milieux de terrain : Adama Guira (Guangzhou R&F, Chine), Issa Kaboré (Malines, Belgique), Ibrahim Blati Touré (Guimaraes, Portugal), Charles Kaboré (Dynamo Moscou, Russie), Bryan Dabo (Fiorentina, Italie), Bertrand Traoré (Lyon, France).

Attaquants : Ahmed Touré (AS Vita Club, RD Congo), Cyrille Bayala (AC Ajaccio, France), Abou Ouattara (Lille, France), Lassina Traoré (Ajax Amsterdam, Hollande), Aristide Bancé (Horoya AC, Guinée), Dramane Nikiéma (Horoya AC, Guinée), Jonathan Pitroipa (Paris FC, France), Alain Traoré (RS Berkane, Maroc), Zakaria Sanogo (FC Ararat, Arménie).