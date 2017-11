Marathon du Gabon : Une 5e édition sur fond d’innovations

Réduction du coût du billet d’avion pour tous les participants, offre d’un billet aller-retour Libreville-Paris à la première gabonaise qui franchira la ligne d’arrivée et un week-end à Paris au premier gabonais qui franchira la ligne d’arrivée du 42 km. Annoncée pour les 2 et 3 décembre prochain, la cinquième édition de la traditionnelle course locale, Marathon du Gabon, promet des belles récompenses pour les athlètes locaux.

Innovations au Marathon du Gabon, la désormais traditionnelle course locale qui souffle cette année, sa cinquième bougie. En plus de la participation d’athlètes internationaux de renom lauréats d’autres marathons à travers le monde et grands habitués pour certains des rues de la capitale gabonaise, la cinquième édition qui s’ouvre le 2 décembre prochain se démarque en offrant aux coureurs locaux, inscrits aux courses Junior, La Gabonaise (5 km) et Semi-marathon ou Marathon (42 km) des récompenses.

Des récompenses garanties par la compagnie aérienne française, Air France présente au Gabon depuis 65 ans et partenaire de l’évènement depuis sa création qui se matérialiseront par une réduction de 10% sur un mois du coût de transport aérien via sa flotte entre Libreville-Paris pour les participants du marathon, l’offre d’un billet d’avion aller-retour Libreville-Paris à la première gabonaise et au premier gabonais à franchir la ligne d’arrivée au Marathon (42 km). La récompense la plus prestigieuse promet au vainqueur local du Marathon, hébergement compris, un week-end à Paris pour participer au Marathon de Paris prévu en avril 2018. « Le plus gros de cette année, est le package que nous offrirons au premier gabonais qui va franchir la ligne du 42 kilomètres et le dossard pour assister au Marathon à Paris en avril prochain », assure la directrice générale de la filiale locale de la compagnie aérienne française.

Pour la directrice générale, le soutien de la compagnie à l’événement s’explique par la proximité historique d’Air France et l’approche sociale dans laquelle s’inscrit par ailleurs son programme « FlyingBlue Running ». Ce qui, pour cette année explique la participation d’une équipe féminine, Air France essentiellement composée d’agents et de clients de la compagnie.