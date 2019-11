Une bonne brochette de coureurs élites hommes et femmes étaient face à la presse en présence du ministre des sports gabonais, Franck Nguema, vendredi 29 novembre 2019 en prélude au coup d’envoi de la 7e édition du Marathon du Gabon ce samedi 30 novembre à la place des fêtes de Libreville. La question sur toutes les lèvres était celle de savoir qui parmi les 23 athlètes élites battra le chrono de 2h 21minutes et 19 secondes détenu jusqu’à ce jour par le Kenya Peter Kurui ?

Le Kenyan Silas Kimeli Too, 2e au Marathon de Barcelone en Espagne en 2018 en 2h08’26 ,2e au Marathon de Riga et 5e au Marathon de Sydney qui a pris part à la conférence d’avant-course du Marathon du Gabon a fait savoir sa volonté de déclasser Peter Kurui le dimanche 1er décembre, jour de la course du 42 km.

« Je me suis préparé pour remporter la 7e édition du Marathon du Gabon. Pour ce qui est du record détenu jusque là par Peter je compte bien le battre mais tout dépendra de la météo et de l’atmosphère de ce dimanche à Libreville » a-t-il fait savoir. Une opinion partagée également par son compatriote Shadrack Kimaiyo, par l’Ougandais Ezekiel Chepkorom ou encore l’Ethiopien Hiluf Tsegaye.

Le Marathon qui verra la participation de près de 18.000 coureurs cette année s’ouvrira ce samedi 30 novembre avec les deux courses des catégories juniors âgés de 9 à 12 ans et de 13 à 16 ans. Puis, le tour reviendra à ‘’La Gabonaise’’ (5km), dédiée à la lutte contre les cancers féminins appuyés par la Fondation Sylvia Bongo Ondimba. Ce samedi une figure de l’athlétisme français, Muriel Hurtis, sera bien au départ de la course la Gabonaise aux côtés de la première dame du Gabon.

La légende de l’athlétisme marocain, Hicham El Guerrouj, invité pour la 2e fois consécutive au Marathon du Gabon fera à ce titre, un don estimé à plusieurs millions de francs CFA pour la lutte contre les cancers féminins.

Côté gabonais, Ange Matamba, premier athlète local à avoir franchi la ligne d’arrivée du Marathon l’année dernière, Djessy Mouele Kodo plusieurs fois champion du semi- Marathon ou Audrey Nynze 5 fois vainqueur du 5 km seront sur la ligne de départ pour les différentes courses.