Mangasport éponge sa dette auprès de quatre de ses joueurs

Figurant parmi les clubs du National Foot1 qui cumulaient une dette importante auprès de leurs joueurs et pour certains depuis 2016, l’AS Mangasport a récemment épongé sa dette vis-à-vis de quatre joueurs, sous le management de l’Association Nationale des Footballeurs Professionnels du Gabon (ANFPG).

Datant pour certains de la période d’août 2016 et pour d’autres d’octobre 2017, la dette de l’AS Mangasport vis-à-vis de quatre de ses joueurs vient d’être soldée. Créée pour améliorer les conditions de travail et de vie des footballeurs, l’ANFPG a joué un rôle capital dans le dénouement heureux de ce conflit.

En effet, les joueurs Ngadjouma Alara, Lasser Ndiguen Koulengar, Guelor Moudoni et Emelin Tchikaya qui s’étaient sentis délaissés par leur employeur entre 2016 et 2017 suite au non paiement de leurs émoluments avaient saisi l’ANFPG pour trouver une solution à leur situation.

C’est fort d’une franche collaboration entre le bureau exécutif de Mangasport et le service juridique de l’ANFPG géré par Guido Philippe Engonga que le contentieux a été réglé à la grande satisfaction de toutes les parties.

Voila un succès qui vient une fois de plus crédibiliser les actions de l’ANFPG considérée au départ par plusieurs dirigeants de clubs comme un ‘’ennemi public’’.

A noter que les clubs de Nguen’ Asuku, Akanda FC, Adouma FC sont également en conflit avec des joueurs pour des raisons de non paiement des salaires, primes etc...