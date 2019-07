En évolution libre depuis son lancement dans la musique Kiz Swaggando, l’auteur du célèbre titre « Ndongo » (bizango) sera désormais managé par Yess May Event. A l’occasion d’une récente sortie au Radisson Blu de Libreville, l’artiste et la structure ont présenté à la presse, les contours de leur nouveau partenariat.

Kiz et Yess May Event vont désormais travailler ensemble ! Après des années de tâtonnement, la structure de management, dirigée par Yess May, a enfin décidé d’accompagner le jeune artiste connu au Gabon pour son titre très apprécié « Ndongo » (bizango). C’est à l’occasion de la sortie de son nouveau titre « Tout cadeau », présenté à la presse au Radisson Blu de Libreville courant la semaine écoulée, que l’artiste et la structure ont tenu à mettre en évidence, la nouvelle trajectoire de leur partenariat. « Je suis désormais avec Yess May Event pour mieux faire qu’autrefois, car dans la vie, il faut progresser », a confirmé l’artiste.

Cette signature est l’aboutissement d’un long parcours dont les prémices ont débuté en 2012 dès le passage de l’artiste de la dance à la musique. Si en ce temps, Kiz n’avait pas su capté Yess May, manager de la structure éponyme, la sortie de son célèbre titre « Ndongo » (Bizango) qui a fait écho dans le pays a été pour beaucoup dans cette signature. « Lorsqu’il a sorti bizango, il m’a montré que tout seul il voulait ! », a confié le manager. Plus qu’un simple partenariat, Yess May à la volonté de « propulser » Kiz, sa nouvelle signature après Sly’a et Mareless, à une dimension internationale.

« Kiz, je le suis depuis 2012 ! Il démarre à peine, pour l’instant on observe son travail et voir comment petit à petit l’exploiter à l’international », a rassuré le manager. La sortie de son nouveau titre « Tout cadeau » dont la sonorité musicale devrait encore comme avec le célèbre titre « Ndongo », emporter les mélomanes, tombe certainement à pic pour répondre à ce challenge. « Je pense avoir les ressources nécessaires pour réussir ce challenge (…) » a conclu Yess May.