Le Conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) s’est tenu en début de semaine à Washington DC, aux Etats-Unis. A l’issue des débats, le directeur général adjoint du Fonds monétaire international (FMI) Mitshuhiro Furusawa, par ailleurs président par intérim de l’institution financière internationale a exprimé sa satisfaction à l’endroit du Gabon pour les efforts accomplis dans l’amélioration des conditions macroéconomiques. « Les résultats obtenus par le Gabon dans le cadre du programme appuyé par l’accord conclu avec le FMI au titre du mécanisme élargi de crédit ont été globalement satisfaisants » a fait remarquer Mitshuhiro Furusawa.

Ces résultats ne sont en réalité que la conséquence directe des réformes controversées engagées par le Gabon il y a quelques années et destinées à assainir les dépenses publiques et redresser l’économie nationale alors frappée par la crise du pétrole depuis 2014. Selon le FMI, « l’amélioration des conditions macroéconomiques s’est poursuivie, avec une accélération moyenne de la croissance, une amélioration des positions budgétaire et extérieure et une réduction de la dette publique ». Malgré cette note positive, fait remarquer le FMI, des réformes ambitieuses sont encore nécessaires pour susciter une croissance plus élevée, plus inclusive et plus résiliente.

Renforcer les réformes



La mise en place de ces réformes devrait permettre une meilleure résilience de sorte à mieux faire face à certains obstacles. En effet, en dépit du constat encourageant du FMI, le Gabon n’est pas encore totalement sorti de la crise. L’investissement, après des années de crise demeure un tabou et cela impacte la relance de l’économie. Or, pour accompagner la croissance économique, l’investissement, perçu comme le facteur par excellence de la relance de l’économie doit être financé, afin d’agir sur l’amélioration du climat des affaires et sur le volet social.

Depuis près de deux ans, la croissance économique gabonaise reprend progressivement du souffle. En 2020, les prévisions macroéconomiques font état d’une croissance à 3,9%. Cependant, sans des réformes sur le court et moyen termes cette croissance pourrait repartir à la baisse. Pour Mitshuhiro Furusawa, le renforcement soutenu des réformes structurelles est donc indispensable pour combler les déficits en infrastructures, améliorer le capital humain, développer l’intermédiation financière, apurer les arriérés intérieurs et renforcer la gouvernance et le dispositif de lutte contre la corruption pour espérer améliorer le climat des affaires et permettre une croissance plus forte et inclusive. Le Gabon devrait s’appuyer sur l’amélioration de la gestion des finances publiques et l’efficience de l’investissement public, y compris l’accroissement des recettes intérieures et la maîtrise des dépenses non prioritaires pour parvenir à cette projection.