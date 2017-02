Bruno Ben Moubamba (BBM), vice Premier Ministre en Charge de l’Urbanisme, déchante-t-il à présent suite à son rapprochement avec Ali Bongo ? L’homme vient d’exprimer ce mercredi 08 février 2016, sa non obligation de rester à tout prix au sein du gouvernement gabonais.

« A toutes fins utiles, que certains se rassurent, ma présence au Gouvernement n’est pas obligatoire et je n’y resterai pas à tout prix » a déclaré le vice Premier Ministre d’Ali Bongo qui s’était vu recadrer par Alain Claude Bilie By Nzé, Porte-parole du Gouvernement qui avait au cours d’une conférence de presse fustigé l’intrusion du vice Premier Ministre dans la résolution du conflit qui oppose le Ministère de l’Education Nationale et la Convention Nationale des Syndicats de l’Education (CONASYSED).

L’homme qui estime avoir pris des risques aux dépens de sa vie en militant pour le respect des institutions estime que « le vice Premier Ministre ne peut être tancé que par le Président et par le Premier Ministre. En aucune manière par une autre personnalité qui ne respecte pas d’ailleurs la hiérarchie des normes et pour qui le peuple n’a aucune considération » a ajouté Bruno Ben Moubamba. Une véritable pique adressée à Alain Claude Bilié By Nze.

Estimant que la crise qui secoue l’Education au Gabon pouvait trouver une solution pacifique, Bruno Ben Moubamba, vice Premier Ministre avait pris langue avec le principal syndicat de l’Education et avait par la suite condamné la note circulaire du Ministre de l’Education Nationale qui appelait à la suspension des salaires et à la révocation des enseignants absents de leurs postes.

Cependant dans le nid des roublards de la politique, Bruno Ben Moubamba semble à présent déchanter.