La rencontre va mettre un point d’honneur sur un engagement solidaire, pour mieux faire face à la maladie qui entraine la mort de 591.161 personnes sur le continent. La participation d’experts de l’agence internationale de l’énergie atomique (AIE) et de l’organisation mondiale de la santé (OMS) est attendue, pour contribuer à l’examen de toutes les stratégies répondant aux attentes des bailleurs de fonds. Ceci dans le but de favoriser l’acquisition de plateaux techniques. Un assemblage qui fait encore défaut dans plusieurs pays africains. D’autres activités sont inscrites dans l’agenda des assises dont la formation des prestations sanitaires et des leaders d’opinion dans le cadre du dépistage du mal.

Une pathologie pour laquelle le Gabon connait des avancées, depuis l’ouverture en 2014 de l’institut de cancérologie de Libreville, avec un plateau technique comprenant notamment la radiothérapie, la médecine nucléaire, la chimiothérapie et le laboratoire de biologie de tumeurs preuve du parrainage de la fondation Sylvia Bongo Ondimba.

La concertation de la capitale du Faso est à l’initiative de l’organisation de la conférence islamique (OCI), de concert avec la fondation Kimi. Une action de Sika Kaboré, la première Dame du Burkina Faso qui fait de la lutte contre le cancer gynécologique son cheval de bataille.