La maison de téléphonie mobile Airtel Gabon, représentée par son Directeur Général, Alain Kahasha s’est engagée à lutter contre le VIH/SIDA. En atteste la signature d’un protocole d’accord de partenariat avec l’ONUSIDA Gabon, représenté par son Directeur général, Dr Françoise Ndayishimiye, hier à Libreville. « Le Sida est une menace contre l’espèce humaine et nous sommes honorés de travailler aux côtés de l’ONUSIDA dans sa lutte contre cette pandémie à travers le monde », a déclaré Alain Kahasha.

Reconnaissant que l’une des premières étapes pour vaincre le Sida demeure la sensibilisation, Alain Kahasha s’est engagé à mettre tous les outils et canaux de communication de cette maison de téléphonie mobile à la disposition de l’ONUSIDA. Objectif : sensibiliser le plus grand nombre de personnes. Ainsi, Airtel Gabon compte intégrer et distiller des messages de sensibilisation relatifs à la lutte contre le Sida lors des événements, envisager des services tels que : créer un numéro vert Sida info service, rappeler des rendez-vous médicaux etc…

« Après quelques mois d’échanges, d’analyses communes de la problématique du VIH au Gabon, ainsi que d’analyses des points d’intérêts communs entre les objectifs de l’ONUSIDA et ceux d’Airtel Gabon, et s’inscrivant dans le cadre de la responsabilité sociétale de l’entreprise et surtout de la nécessité d’agir en synergie, nous venons de conclure un protocole d’accord de partenariat qui d’une part ouvre de nouvelles perspectives d’appui à la lutte contre le VIH/Sida , et d’autre part officialise et renforce notre collaboration », a fait savoir le Dr Françoise Ndayishimiye.