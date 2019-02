La Fondation Sylvia Bongo Ondimba (FSBO) pour la Famille et le service de Santé Militaire (SSM) ont signé au courant de la semaine, un partenariat portant sur un soutien matériel de la part de la Fondation afin de permettre aux cliniques mobiles de réaliser des actions de sensibilisation et de détection des cancers féminins lors de leurs différentes tournées médicales.

Promouvoir une médecine de proximité axée sur la sensibilisation et la détection des cancers sur le territoire national pour mieux prévenir cette dangereuse maladie, tel est l’objectif poursuivi par la Fondation Sylvia Bongo Ondimba (FSBO) pour la Famille et le service de Santé Militaire (SSM). Ainsi, la FSBO s’est engagé à apporter un soutien matériel au SSM. La convention, signée en marge de la Journée internationale de lutte contre le cancer célébrée le 04 février de chaque année, s’est déroulé à la Maison d’Alice en présence du Ministre d’État, Ministre de la santé, Denise Mekam’Ne Edzidzie et de la représentante de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) au Gabon, Dr Sibdou Ghislaine Conombo Kafando.

« Par la signature de ce partenariat, nous souhaitons promouvoir une médecine de proximité en allant au plus près des populations et offrir une couverture maximale du territoire pour ainsi faciliter l’accès à la détection précoce », a déclaré la Vice-Présidente de la FSBO, Simone Mensah. Ce renforcement de la collaboration entre les deux entités a pour but d’offrir aux populations des localités les plus reculées du Gabon, une médecine de proximité afin d’endiguer l’incidence des deux cancers les plus meurtriers du pays, à savoir : ceux du sein et du col de l’utérus.

Cette nouvelle action de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la Famille vient renforcer son profond engagement en faveur de la lutte contre les cancers féminins et rappeler l’importance cruciale de créer des synergies entre les différents acteurs de cette lutte afin de réaliser des avancées majeures en faveur des personnes fragilisées.