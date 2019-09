Lutte contre la déforestation : Le Gabon accentuera les actions

Certification FSC pour une gestion durable et plus exigeante dans le domaine forestier national, arrimage du Code pénal aux crimes environnementaux, signature avec des partenaires publics au développement notamment la Chine dont de nombreux ressortissants ont investi dans le secteur forestier national, l’octroi au Gabon par la Norvège d’une enveloppe de 90 milliards de francs CFA est un meilleur moyen de renforcer les dispositifs de contrôle, afin que le pays puisse prétendre à d’autres fonds de ce type.

Pour Lee White, Ministre de la forêt, de la mer et de l’environnement, chargé du plan climat, il n’est plus question de tergiverser sur cette question. Surtout que les efforts entrepris depuis 2005 montrent à quel point il est important de se mobiliser autour de la sauvegarde des forêts. « Nous devons augmenter la valeur des forêts tropicales gabonaises, afin que la conservation et l’exploitation durable contribuent à l’amélioration du niveau de vie des populations en créant des emplois et des moyens de subsistance, tout en préservant nos trésors naturels et nos écosystèmes riches en biodiversité », a invité Lee White.

Pour y parvenir, des actions supplémentaires notamment doivent être menées. Des actions essentiellement basées sur la surveillance pour limiter la destruction. « Nous avons des moyens de surveillance satellitaire et, sur le terrain, des services de renseignements et de sécurité qui seront mobilisés », rassure le Ministre montrant ainsi ce que sera la stratégie du Gabon pour renforcer son action sur le terrain.