Loisirs : Elohie Loisirs porté sur les fonds baptismaux

Après trois ans de tâtonnement, la structure Elohie Loisirs se dévoile enfin au public. Présentée la semaine écoulée au quartier Glass à l’occasion de la tenue de son premier évènement officiel « Le Palais des Gourmandises », la structure se présente comme un palliatif à l’absence de loisirs des jeunes dans la capitale gabonaise. L’engouement des parents et des enfants autour de l’événement est illustratif des besoins des populations en la matière. « Nous allons dans les pays des autres et nous constatons que ce sont les choses qui existent et que les enfants en raffolent mais que nous ne pouvons pas leur offrir dans notre pays. Alors, je me suis proposée d’être l’initiatrice de cet événement qui s’adresse aux enfants en ouvrant un Candy Shop dans les tous prochains jours et en organisant à des périodes bien précises des événements conviviaux », a expliqué la promotrice de l’évènement, Tansia Ngaka.

« Le Palais des Gourmandises » ?

Première initiative du genre, « Le Palais des Gourmandises » matérialise la première édition d’une série d’événements proposée par l’entreprise. « ‘’Le Palais de Gourmandises’’ est en fait un sous thème de l’organisation de la structure Elohie Loisirs qui fait dans l’organisation d’événements chez les enfants. « Le Palais des Gourmandises » est un thème qui vient mettre en valeur, l’organisation d’Elohie Loisirs qui fait dans une multiplicité de services. C’est une idée sortie de Candy Shop », a dévoilé la promotrice. Bien plus qu’un simple cadre de loisirs, la structure œuvre également à la cohésion familiale en proposant des activités ludiques. « Ce n’est pas en fait, le fait de venir déposer les enfants qui nous intéresse mais c’est partager ces moments que nos enfants aiment avec les parents », a-t-elle expliqué. Pour les années à venir, Tansia Ngaka envisage de renforcer l’action de son entreprise avec d’autres événements.