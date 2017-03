Battu sur la marque de (1-0) à l’aller, le Borussia Dortmund s’est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions européenne hier à Iduna Park en battant le Benfica Lisbonne (4-0), et ce, grâce à un triplé de l’attaquant gabonais Pierre Emerick Aubameyang (PEA) .

Très critiqué lors de la phase aller des 8e de finale de la Ligue des champions européenne durant laquelle il avait raté un penalty et plusieurs occasions de but, le Gabonais Pierre Emerick Aubameyang a fait démentir ses détracteurs en inscrivant un triplé qui propulse son club Dortmund en quart de finale après une victoire (4-0) contre les Portugais du Benfica Lisbonne mercredi 8 mars 2017. Très attendu dans un stade de plus de 60 000 supporters, le capitaine des Panthères du Gabon n’a pas attendu longtemps pour s’illustrer.

Dès la 4e minute Aubameyang a ouvert la marque avant de doubler la mise à la 61e minute. Galvanisé par les efforts du jeune Dembélé et de Pulisic auteur du 2e but de Dortmund, Pierre Emerick Aubameyang a porté le score à 4-0 au plus grand bonheur de ses fans. Meilleur buteur de la Bundesliga, l’ancien joueur de l’AS Saint-Etienne a inscrit 7 buts en Ligue de champions européenne en autant de matchs. Une performance qui vient faire oublier le problème lié à sa coupe de cheveux qui arborant le logo de la marque Nike, grand rival du sponsor de Dortmund, Puma, avait suscité une controverse.