Ligue des champions : Aubameyang face à son ancien club Monaco

Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions européenne a débouché sur l’opposition Dortmund / AS Monaco le 11 avril et le retour prévu pour le 19 avril. Des retrouvailles entre l’attaquant vedette du club allemand le Gabonais Pierre Emerick Aubameyang et son ancien club de la Principauté.

Alors qu’il n’avait guère brillé lors de son bref passage de six mois à l’AS Monaco entre 2010-2011, Pierre Emerick Aubameyang aura donc l’occasion de faire parler de lui face à l’équipe de la principauté les 11 ou 12 avril et les 18 ou 19 avril en matchs aller et retour de quarts de finale de la Ligue des champions européenne.

Le capitaine des Panthères et son club de Dortmund ont échappé aux plus grosses pointures européennes comme le Real Madrid, Barcelone, la Juventus ou le Bayern de Munich. Aubameyang a joué 23 matches, toutes compétitions confondues (19 en Championnat pour 17 titularisations, 1 en Coupe de France et 3 en Coupe de la Ligue) avec Monaco en 2010 pour seulement deux réalisations, contre Lens (2-2) et Auxerre (2-0), et trois passes décisives.

Selon les dirigeants de Monaco, Dortmund amené par Pierre Emerick Aubameyang, actuel meilleur buteur du championnat allemand reste un morceau difficile à manœuvrer et donc favori pour les deux confrontations à venir.

Dans les autres rencontres, un choc au sommet aura lieu entre le Bayern Munich et le Real Madrid, tandis que les autres affiches verront s’opposer la Juventus Turin au FC Barcelone et l’Atlético Madrid à Leicester.

Pour Hans-Joachim Watzke, directeur général de Dortmund, "Monaco est un bon tirage pour nous, mais nous savons que Monaco est un très bon club, les deux équipes aiment le beau football", a-t-il confié.