Opposé au club de Varnsdorf , le néo promu SK Lisen a remporté son premier match en championnat de deuxième division Tchèque, le weekend dernier (2-1), grâce à un très bon Elekana Reteno,l’international gabonais U20, auteur d’un but et d’une prestation qui lui a permis d’être élu homme du match.

Accompagné par l’ONG Wami Talents Omnisport, section Consulting et Management du Gabon depuis quelque temps au même titre que le franco-malien, Omar Dembélé ancien joueur d’Auxerre désormais sociétaire du FC Viktoria Otrokovice, l’ancien capitaine des Panthères U17 et 20, Elekana Reteno a fait parler de lui du côté de la République Tchèque, en offrant la première victoire en championnat deuxième division professionnelle au SK Lisen contre Varnsdorf (2-1) avec son but inscrit à la 37e minute après son coéquipier Krska (7e) .

« Cela me fait vraiment plaisir de marquer lors de mon premier match en deuxième division professionnelle. Ce n’est que le travail .Le coach m’avait déjà dit que j’ai du potentiel et j’ai cru en moi voilà », a déclaré l’international gabonais Elekana Reteno. Ce dernier de rajouter : « J’ai été élu homme du match, pas parce que j’ai dribblé tout le monde, mais parce que mes coéquipiers m’ont permis de bien exprimer en offrant des bons ballons. Et je ne pense pas que cela va s’arrêter là. Je vais travailler d’avantage pour toujours être au dessus de la mêlée ».

Elekana Reteno avait déjà été élu homme du match gagné sur la marque (2-1), le samedi 15 juin dernier face à Hodonín dans le cadre de l’ultime journée du championnat D3 de la République Tchèque, avec son club SK Lisen qui validait son ticket pour la Ligue 2 au bonheur de leurs supporters.