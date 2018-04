Levée de rideaux de l’OPEN DATA DAY de Libreville !

Le Directeur Général de l’Institut National de la Poste, des Technologies de l’Information et de la Communication (INPTIC) de Libreville, Claude Ahavi, a donné vendredi 27 avril, le coup d’envoi des travaux de l’OPEN DATA DAY organisé par le Mouvement Citoyen pour la bonne gouvernance et la communauté des blogueurs sous le parrainage du Ministre de la communication et de l’économie numérique Alain Claude Billie By Nze.

Organisée sur deux jours par le Mouvement Citoyen pour la bonne gouvernance et la communauté des blogueurs sous le parrainage du Ministre de la Communication et de l’Economie numérique, Alain Claude Billie By Nze, la première édition de l’OPEN DATA a été lancée vendredi 27 avril 2018 dans les locaux de l’INPTIC à Libreville.

Selon Jerry Bibang, coordinateur général du Mouvement Citoyen pour la bonne gouvernance, l’OPEN DATA représente un réel espoir d’évaluation, de transparence et participation citoyenne pour les systèmes de gestion à l’échelle locale.

« Au Gabon, l’OPEN DATA reste peu développé. Ainsi, les informations sont inexistantes ou peu fiables dans de nombreux domaines (population, ressources naturelles du pays, taille de marché) alors que ces données sont indispensables à la prise de décisions, aussi bien pour les administrations publiques que les entreprises, les partenaires au développement, les citoyens, les étudiants et les chercheurs » a-t-il indiqué.

Pour Jerry Bibang, chaque 13 mars, la communauté internationale commémore l’OPEN DATA DAY. Ceci dans le but de libérer des informations, développer des applications, créer des visualisations et publier des analyses utilisant des données ouvertes. Par ailleurs pendant deux jours, il s’agira de poser les bases du concept et de créer une première communauté de collecteurs des données mais aussi d’interpeler le gouvernement, les partenaires au développement, la société civile et l’ensemble des citoyens sur la nécessité de s’arrimer à l’OPEN DATA.