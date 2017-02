Les Mille et Une dévoilent leur plan d’action pluriannuel 2017-2020

Articulé essentiellement autour de son plan d’action pour la période allant de 2017 à 2020, une réunion du mouvement féministe « l’appel des Mille et Une » a permis à sa présidente Dr Nicole Asselé de lancer officiellement les activités retenues par le bureau directeur dimanche 19 février 2017 dans les locaux de l’hôtel Boulevard de Libreville. Pour Nicole Asselé, l’association les Mille et Une, créée en mai dernier à la suite d’un appel lancé à l’endroit de toutes les femmes, doit aussi accompagner les autorités à développer le Gabon. « Les membres du bureau et moi-même sommes ravies de vous décliner les grandes lignes qui marqueront nos actions au cours des trois prochaines années », a-t-elle déclaré.

Avec pour cibles les membres de l’association, les adolescentes dans les lycées et collèges publics et privés, les étudiantes, femmes cadres, cultivatrices, jeunes filles déscolarisées, commerçantes, les Mille et Une pour les trois prochaines années souhaitent tripler les effectifs, former les têtes de liste et améliorer la qualité des adhérentes, renforcer l’ancrage du mouvement dans les grandes villes du Gabon.

L’association les Mille et Une qui compte se renforcer en tant que mouvement citoyen dans les arrondissements, communes et provinces va mener des actions communautaires et sportives. Il sera question d’encourager, soutenir et promouvoir l’élite féminine sportive et organiser une journée santé et sport. Objectif : encourager les femmes à prendre soin de leur santé.

« Le mouvement est cette chaîne de solidarité parce que nous avons en partage l’unité, la cohésion, l’entraide pour faire entendre notre voix, afin d’ouvrir notre voie et pour que notre voix compte aujourd’hui et demain » a indiqué le Ministre des Sports avant d’inviter les femmes à craindre Dieu et respecter les hommes.