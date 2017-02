Les critiques acerbes de Bruno Ben Moubamba

Connu pour son franc-parler, Bruno Ben Moubamba vient à nouveau de sortir du silence pour ouvertement critiquer les acteurs censés conduire et prendre part au dialogue national. « Je suis quand même assez stupéfait de la ‘’colonisation’’ du débat national par les barons du système PDG tapis au cœur du pouvoir et réfugiés dans l’opposition. C’est d’autant plus risible que certains d’entre nous, avons le sentiment d’assister pour le moment à un comité central du Parti Démocratique Gabonais (PDG au pouvoir depuis 50 ans) » a déclaré Bruno Ben Moubamba.

Selon le président de l’ACR, le dialogue souhaité par Ali Bongo devrait donner la place centrale à la nouvelle classe politique qui est essentiellement composée de jeunes qui selon son observation n’ont pas été pris en compte dans la réflexion en cœur. « Où sont les jeunes ? Où est le renouveau de l’élite politique du pays ? »s’est interrogé Ben Moubamba qui se pose la question de savoir si le dialogue à venir n’est pas un ‘’remake’’ des accords de Paris de 1994.

Celui qui souhaite voir la jeunesse être au centre du dialogue que veut Ali Bongo affirme de façon provocatrice « Je n’ai pas envie d’assister à une cérémonie de sorcellerie politique » .