Les armoiries du Gabon au cœur d’une cérémonie mystique au Bénin ?

« Provocation », « incident diplomatique d’une gravité énorme », au Gabon, les mots ne manquent pas pour qualifier l’usage abusif par des traditionnalistes béninois, visiblement pratiquant du rite vaudou, des armoiries de la République Gabonaise lors d’une cérémonie. Blason de la République, sceau et drapeau, ces trois symboles qui fondent l’identité culturelle et historique du Gabon ont été au centre d’un culte au Bénin. A quelle fin ? De nombreux gabonais se posent la question.

Ce sont des photos et vidéos diffusées ce week-end sur le réseau social Facebook, montrant des individus arborant des vêtements sur lesquels on peut apercevoir ces symboles qui ont dévoilé le sombre destin que les pratiquants béninois ont réservé aux symboles de la nation gabonaise. Outragées par ce geste, de nombreuses voix se sont levées au Gabon pour inviter les autorités à agir contre cette « injure » et « provocation de trop ». En effet, affirment-elles, les symboles d’une nation sont sacrés et d’une manière ou d’une autre, ils ne peuvent être déshonorés de quelque manière que ce soit. Ces photos ont enflammé la toile en provoquant un véritable tollé.

Au grand regret des observateurs qui appellent au respect de ce symbole, les autorités gabonaises sont restées muettes. Devant la gravité de l’usage abusif de ces symboles au Bénin, les uns et les autres attendent de voir la réaction des dirigeants.