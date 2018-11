Dans le 2e siège du département de l’Ogoulou Mimongo, les élections législatives sont loin d’être terminées. Et pour cause, Benoit Nziengui de l’UPN demande l’annulation du scrutin remporté par Alain Boungouerès du Parti Démocratique Gabonais (PDG). Selon Benoit Nzengui, candidat de l’UPN, l’élection législative au 2e siège de l’Ogoulou a été entachée d’irrégularités. Le candidat de l’UPN soutient que des représentants de l’opposition ont été expulsés des bureaux de vote. Il en veut pour preuve le cas de Boussiengui Jean Wilfried à Bilengui. La modification des résultats dans certains bureaux (Ndlr : Etéké II, Yéno, Ekembelé et Massika ), le bourrage des urnes à Bilengui et Mossigué, le transport des urnes par les équipes du candidat PDG, et ce, en excluant les vice-présidents de l’opposition, entre autres,

sont autant de griefs formulés par le candidat de l’UPN.

A cela s’ajoute l’opacité autour de l’affichage des PV dans chaque bureau de vote conformément à la loi 7/96 régissant l’organisation des élections politiques au Gabon. Dans la même foulée, le plaignant fustige la corruption des électeurs dans les bureaux de vote, comme cela a été selon lui le cas de Yéno et Nombo par Mimanda Jean Hilaire. « Eu égard à ce qui précède, nous demandons le rétablissement des résultats d’Etéké II, l’annulation des bureaux suivant : Bilengui, Mossigué, Ekembelé et Yéno. Dans le pire des cas, nous demandons l’annulation complète du scrutin au 2e siège du département de l’Ogoulou », a déclaré Benoit Nziengui