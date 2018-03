L’augmentation en janvier dernier du nombre de députés (Ndlr : de 120 à 143), suscite les ambitions d’une nouvelle classe politique. Si certains ont ouvertement annoncé leur participation aux législatives prévues fin avril 2018, d’autres demeurent encore silencieux sur la question. A Franceville, conscients des enjeux de cette élection, après la dernière présidentielle marquée par des douloureuses tensions politico-sociaux, quelques militants du Parti démocratique gabonais (PDG) et personnalités issues des milieux associatifs balisent déjà le terrain et appellent par la même occasion les populations à accorder leurs votes au PDG. C’est le cas de Charles Ongono Onkoni, cadre et militant du parti, et coordonnateur général de l’association Masuku 2 à Franceville qui demande aux populations de son fief, le 2ème arrondissement de la ville de se mobiliser autour des candidatures du PDG, et ce, peu importe les candidats investis. « Nous sommes tenu de respecter et d’accompagner la personne que le parti (PDG) investira », souligne-t-il tout en expliquant qu’ils ne doivent pas faire de cette élection, « une affaire personnelle ».

« Nous sommes tenu à la discipline du parti », a-t-il ajouté. En effet, sur les 23 sièges que compte le Haut-Ogooué, le deuxième arrondissement de Franceville compte un qui doit être remporté par le parti au pouvoir. « Nous devons offrir au distingué camarade les 23 sièges du Haut-Ogooué », a-t-il martelé à l’assistance, samedi dernier à son domicile sis à Owendo. Un appel à la mobilisation justifié par la présomption de corruption, détournements, marchandages et déportation des électeurs. Charles Ongono Onkoni est d’avis que « pour gouverner, il faut avoir la majorité au parlement » et c’est cette majorité qu’il veut à tout prix que ses frères et sœurs originaires de Franceville offrent au patron du parti, car selon lui, de grands projets restent à matérialiser.