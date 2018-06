L’AJEV via son représentant dans le 6e arrondissement de Libreville, Gabin Mombo Ibiatsi qui a sillonné hier, vendredi 15 juin courant, le quartier Nzeng-Ayong, en a profité pour demander aux populations de se faire enrôler sur la liste électorale.

Responsable AJEV dans le 6e arrondissement de Libreville, Gabin Mombo Ibiatsi accompagné de ses collaborateurs ont arpenté les rues de Nzeng-Ayong, hier (Ndlr : démarrage de l’opération d’enrôlement tel que récemment annoncé par le ministre de l’Intérieur, Lambert Noel Matha) pour inciter les populations à s’enrôler sur la liste électorale.

« En ma qualité de responsable AJEV, je me suis déployé sur le terrain pour assister aux activités de nos élus de proximité. Après une visite chez le chef de quartier pour des salutations d’usage, nous avons lancé des activités du porte à porte pour inciter les habitants, les jeunes de Nzeng-Ayong à s’inscrire massivement sur les listes électorales. J’ai moi-même voulu vérifié mon inscription sur la liste électorale et m’imprégner de l’organisation et la fluidité du processus », a déclaré Gabin Mombo Ibiatsi. Dans la foulée, les jeunes de Nzeng-Ayong ont débarrassé leur quartier des tas d’immondices qui gênait les riverains depuis plusieurs jours.