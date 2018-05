Leadership managérial : Akim Daouda, une reconnaissance mondiale !

Akim Daouda, le jeune directeur des investissements au Fonds gabonais d’investissements stratégiques (FGIS) surfe sur des bonnes vagues. Elu en 2017 jeune leader africain dans le classement de l’ Institut Choiseul qui lui reconnait comme faisant partie des 100 jeunes de moins de 40 qui joueront un rôle majeur dans la transformation économique du continent, ce jeune manager vient de nouveau d’être sélectionné pour faire partie de la communauté des jeunes leaders mondiaux (YGL). Une prestigieuse reconnaissance qui fait de ce dernier le premier gabonais invité à rejoindre ce forum dont la sélection 2018 comprend 100 lauréats dont 10 originaires de l’Afrique sub-saharienne.

En poste au FGIS depuis 2013, Akim Daouda assure et supervise la gestion d’un porte-folio de plus de 100 investissements sur divers secteurs d’activités avec pour objectif de garantir l’épargne intergénérationnelle et de réduire les inégalités. Il a notamment contribué au développement de nombreux projets stratégiques et à fort impact social dans des domaines tels que l’énergie, l’eau potable et le développement urbain au Gabon. Ce qui lui vaut peut-être cette reconnaissance auquel ont déjà goûté des grands noms de l’hexagone tels que Emmanuel Macron, l’actuel Président de la République française ou encore Marissa Mayer, la Présidente Directeur-général de Yahoo.

Les YGL, une plateforme dédiée aux leaders

Les YGL sont une communauté de dirigeants et de leaders socialement investis qui améliorent les vies et transforment les industries. Les jeunes leaders mondiaux actuels et anciens sont des chefs de gouvernements et dirigeants d’entreprises faisant partie des plus grosses sociétés au monde, des récipiendaires de prix Nobel et d’Oscars, et des ambassadeurs de bonne volonté des Nations Unies.

Ces jeunes hommes et femmes travaillent de concert pour explorer certains des challenges les plus ardus de la planète.

Ils travaillent autour de trois objectifs principaux notamment construire une communauté globale et diversifiée de pairs qui s’engage à rechercher et proposer des solutions novatrices aux problèmes auxquels l’humanité est confrontée, transformer la prochaine génération de leaders à travers des expériences qui renforcent les connaissances et compétences, et impacter positivement la société à travers leurs initiatives. Ce vent de reconnaissance mondiale imprime peut-être un réveil chez les jeunes gabonais.