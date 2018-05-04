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Urgent:Le Nouveau gouvernement Issoze Ngondet III

vendredi 4 mai 2018 Politique


GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE :

I- PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT
M. Emmanuel ISSOZE NGONDET

II- DES AUTRES MEMBRES DU GOUVERNEMENT
Par décret du Président de la République en date du 04 mai 2018, sur proposition du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, le Gouvernement de la République est formé ainsi qu’il suit :

III. LES MINISTRES D’ETAT
1. MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA COOPERATION, DE LA FRANCOPHONIE ET DE L’INTEGRATION REGIONALE

• • M. Régis IMMONGAULT TATANGANI

2. MINISTRE D’ETAT, DE LA JUSTICE ET DES DROITS HUMAINS, GARDE DES SCEAUX

• • M. Edgard Anicet MBOUMBOU MIYAKOU

3. MINSTRE D’ETAT, MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE

• Mme Denise MEKAM’NE EDZIDZIE épouse TATY

4. MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE

• • M. Etienne MASSARD KABINDA MAKAGA

5. MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE LA SECURITE, CHARGE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

• • M. Lambert Noël MATHA

6. MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE LA COMMUNICATION, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT

• • M. Guy-Bertrand MAPANGOU
2

7. MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE

• M. Francis NKEA NZIGUE

8. MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DES SPORTS ET DE LA CULTURE CHARGE DU TOURISME

• M. Alain Claude BILIE BY NZE

9. MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DU BUDGET ET DES COMPTES PUBLICS

• • M. Jean-Fidèle OTANDAULT

10. MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’HABITAT

• M. Michel MENGA M’ESSONE

11. MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

• • M. Jean de Dieu MOUKAGNI IWANGOU

IV. LES MINISTRES

12. MINISTRE DE L’ECONOMIE, DE LA PROSPECTIVE, ET DE LA PROGRAMMATION DU DEVELOPPEMENT

• • M. Jean-Marie OGANDAGA

13. MINISTRE DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS ET DES PARTENARIATS PUBLICS-PRIVES

• • Mme Madeleine BERRE

14. MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES INFRASTRUCTURES ET DES MINES

• • M. Christian MAGNAGNA

15. MINISTRE DU PETROLE ET DES HYDROCARBURES

• • M. Pascal HOUAGNI AMBOUROUE
3

16. MINISTRE DE L’EAU ET DE L’ENERGIE

• • M. Patrick EYOGO EDZANG

17. MINISTRE DE L’EGALITE DES CHANCES, CHARGE DE LA DECENNIE DE LA FEMME

• • Mme Estelle ONDO

18. MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE, CHARGE DU PROGRAMME GRAINE

• • M. Biendi MAGANGA MOUSSAVOU

19. MINISTRE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES ET DE L’ARTISANAT

• • M. Julien NKOGHE BEKALE

20. MINISTRE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENTREPRENARIAT NATIONAL

• • Mme Carmen NDAOT

21. MINISTRE DES EAUX ET FORETS, CHARGE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

• • M. Jacques Denis TSANGA

22. MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA MODERNISATION DU SERVICE PUBLIC CHARGE DE LA REFORME DE L’ETAT

• • M. Ali Akbar ONANGA Y’OBEGHE

23. MINISTRE DU COMMERCE

• • M. David MBADINGA

24. MINISTRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA JEUNESSE, CHARGE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

• M. Arnauld Calixte ENGANDJI ALANDJI

25. MINISTRE DE LA PECHE ET DE LA MER

• • Mme Chantal LOUPDI
4

26. MINISTRE DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS CONSTITUTIONNELLES

• M. Noël Nelson MESSONE

27. MINISTRE DES TRANSPORTS ET DE LA LOGISTIQUE

• • M. Justin NDOUNDANGOYE

28. MINISTRE DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE

• M. Guy-Maixent MAMIAKA

V- LES MINISTRES DELEGUES
29. MINISTRE DELEGUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGE DU SUIVI DES ACTES DU DIALOGUE

• • M. Placide NDONG MEYO

30. MINISTRE DELEGUÉ AUPRES DU MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE LA SECURITE, CHARGE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

• • Mme Patricia TAYE

31. MINISTRE DELEGUÉ AUPRES DU MINISTRE DE LA COMMUNICATION

• Mme Chantal AKOUOSSO

32. MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L’ECONOMIE, DE LA PROSPECTIVE, ET DE LA PROGRAMMATION DU DEVELOPPEMENT

• • M. Hilaire MACHIMA

33. MINISTRE DELEGUÉ AUPRES DU MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES INFRASTRUCTURES ET DES MINES

• • Mme Paule Christiane GONDI – M’BOUALA
5

34. MINISTRE DELEGUÉ AUPRES DU MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE

• • Mme Edwige BETHA ESSOUKOU

35. MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DU BUDGET ET DES COMPTES PUBLICS

• • Mme Irène LINDZONDZO

36. MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA COOPERATION, DE LA FRANCOPHONIE ET DE L’INTEGRATION REGIONALE

• • Mme Clotilde Chantal MBOUMBA LOUEY

37. MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES INFRASTRUCTURES ET DES MINES

• • M. Jean - Marie OBAME ONDO

38. MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE

• • M. Jonathan NDOUTOUME NGOME

39. MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DES EAUX ET FORETS, CHARGE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

• • Mme Léa MIKALA

40. MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DES SPORTS ET DE LA CULTURE, CHARGE DU TOURISME

• • Mme Laeticia DIWEKOU

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