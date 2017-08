Alors qu’on le croyait mort et enterré, le Mogabo, Mouvement des amis d’Ali Bongo Ondimba renaît de ses cendres. Et depuis la semaine dernière, il multiplie sorties et déclarations en vue de défendre l’image d’un président, cloué au pilori par l’opposition, la diaspora et certains médias français. Des agissements considérés par la hiérarchie du Parti démocratique gabonais comme relevant de l’indiscipline. Et Faustin Boukoubi, en sa qualité de Secrétaire général du parti n’a pas caché son indignation.