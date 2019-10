Pour son premier anniversaire, BKDISCOUNT, le magasin de vente en ligne évoluant dans le digital et E-commerce, créé en 2018 par Aymard Boukoka vivant aux Etats Unis et géré par Ange Moubokounou Guilaga , a organisé une expositio- vente avec prestation d’artistes samedi 19 octobre 2019 à l’Esplanade du Méridien Re Ndama de Libreville.

« Aujourd’hui est un jour particulier parce que nous fêtons un an d’existence de la structure BKDISCOUNT qui est un jeune site internet de vente en ligne spécialisé dans l’ e-Commerce de vêtements, maroquinerie et divers produits, créés par des gabonais. A l’occasion de cette première année d’anniversaire, nous avons jugé utile d’organiser une exposition-vente au cours de laquelle nous avons invité un certain nombre d’opérateurs économiques de la place et des particuliers qui font du e-commerce peut être pas encore à notre échelle ou de la même façon dont nous sommes structurés. C’était l’occasion de partager des expériences, des challenges, rencontrer et voir comment développer ensemble le secteur du e-commerce au Gabon. C’est l’opportunité par cette occasion de promouvoir sur notre site, tous les produits des commerçants gabonais pour qu’ils puissent avoir de la visibilité » a expliqué le gérant.

En effet, de manière claire, la vente en ligne est une transaction commerciale qui s’opère à distance par internet, à partir d’interfaces électroniques et digitales que sont les ordinateurs, les tablettes ou smartphones. Il est donc question de proposer, de façon dématérialisée, des produits et des services afin de permettre aux clients/internautes d’avoir rapidement accès à des biens, sans se déplacer. Ce qui cadre parfaitement avec la boutique virtuelle BKDISCOUNT.

« Au regard de l’évolution du monde moderne, toute entreprise qui souhaite se développer sera obligée de se mettre à l’heure du digital et du e-commerce. Donc nous pensons qu’à l’avenir, tous les commerces, toutes les entreprises devront s’aligner et adopter cette approche pour mieux se vendre. Au niveau local, pour le moment il y a pas mal d’entreprises qui font dans le e-commerce. Une organisation s’impose par conséquent » précise le gérant de BKDISCOUNT.

Selon Ange Moubokounou, BKDISCOUNT propose un panel d’articles pour hommes, femmes, enfants : vêtements, chaussures, sacs, produits d’hygiène, montres etc. Un des nombreux objectifs du site est de simplifier le shopping, repousser les contraintes spatio-temporelles et offrir une expérience d’achat unique.