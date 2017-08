Le gouvernement Issoze Ngondet II

Par décret du Président de la République sur proposition du Premier Ministre Emmanuel Issoze Ngondet reconduit à son poste, le gouvernement est remanié comme suit :

Ministres d’Etat :

Ministre d’Etat, ministre de la Famille, de la Protection sociale et de la Solidarité nationale, Paul Biyoghe Mba

Ministre d’Etat, ministre des Infrastructures, des Travaux publics et de l’Aménagement du territoire, Jean Pierre Oyiba

Ministre d’Etat, ministre de l’Habitant et de l’Urbanisme, Bruno Ben Moubamba

Ministre d’Etat, ministre de la Forêt, de la Mer et de l’Environnement, Pacôme Moubelet-Boubeya

Ministre d’Etat, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Guy Bertrand Mapangou

Ministre d’Etat, ministre de la Santé, Denise Mekam’ne Edzidzi

Ministre d’Etat, ministre de l’Économie numérique, de la Culture, des Arts et des Tradition, chargé de l’Education populaire et l’Instruction civique, Porte-parole du gouvernement, Alain-Claude Billie-By-Nze

Ministre d’Etat, ministre de la Justice, Chargé des Droits humains, Francis Nkea Ndzigue

Ministre d’Etat, ministre du Budget et des Comptes publics, Jean- Fidèle Otandault

Ministres

Ministre de l’Economie, de la Prospective et de la Programmation du développement, Régis Immongault Tatangani

Ministre des Affaires présidentielles et de la Défense nationale, Etienne Massard Kabinda Makaga

Ministre des Transports et de la Logistique, Estelle Ondo

Ministre des Petites et Moyennes entreprises, de l’Entrepreneuriat national et de l’Insertion des Jeunes, Biendi Maganga Moussavou

Ministre de la Promotion des Investissements privés, du Commerce et de l’Industrie, Madeleine Berre

Ministre de l’Eau et de l’Energie, Patrick Eyogo Edzang

Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération, de la Francophonie et de l’Intégration régionale, chargé des Gabonais de l’étranger, Noël Nelson M’Essone

Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Carmen Ndaot

Ministre des Relations avec les institutions constitutionnelles, chargé de la Mise en œuvre des Actes du Dialogue politique, Blaise Louembe

Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage, chargé du programme Graine, Yves-Fernand Manfoumbi

Ministre des Mines, Christian Magnagna

Ministre du Pétrole et des Hydrocarbures, Pascal Houangni Ambourouet

Ministre de la Fonction publique, de la Modernisation du service public, chargé de la Réforme de l’Etat, Jean-Marie Ogandaga

Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité, chargé de la Décentralisation et du Développement local, Lambert-Noël Matha

Ministre de l’Education nationale, Nadine Patricia Anguilet épouse Obame

Ministre des Sports, du Tourisme et des Loisirs, Mathias Otounga Ossibadjouo

Ministres délégués



Ministre délégué auprès du Premier ministre, Chef du gouvernement, chargé des Affaires foncières et de l’Urbanisme public : Guy Maixent Mamiacka

Ministre délégué auprès du Premier ministre, chef du gouvernement, chargé de la Décennie de la femme, de l’Egalité des chances et de l’Investissement humain, Clotilde Chantal Mboumba Moueli

Ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de la Famille, de la Protection sociale et de la Solidarité nationale, Jonathan Ndoutoume Ngome

Ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre des Infrastructures, des Travaux publics et de l’Aménagement du territoire, Anicet Mboumbou Miyakou

Ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’Economie numérique, de la Culture et des Arts et Traditions, chargé de l’Instruction civique, Porte-parole du gouvernement, Chantal Akossou

Ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre du Budget et des Comptes publics, Irène Patricia Boussamba

Ministre délégué auprès de l’Economie, de la Prospective et de la Programmation du développement, Edwige Beta Essougou

Ministre délégué après du ministre de la Promotion des investissements privés, du Commerce et de l’Industrie, Irène Lindzondo

Ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération, de la Francophonie et de l’Intégration régionale, chargé des Gabonais de l’étranger, Sylvie Léocadie Nzaou

Ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération, de la Francophonie et de l’Intégration régionale, chargé des Gabonais de l’étranger, Placide Ndong Meye

Ministre délégué auprès du ministre de l’Agriculture, de l’Elevage, chargé du programme Graine, Patricia Taye

Ministre délégué auprès du ministre de l’Education nationale, Joseph Moundziegou

A noter par ailleurs, les nominations de deux personnalités de l’opposition gabonaise, Pierre Claver Maganga Moussavou et René Ndemezo’o Obiang, respectivement au poste de vice-Président de la République et président du Conseil Economique et Social (CES).