Le Gabon Oil National Foot 1 démarre sans argent !

C’est sur fonds propres que les présidents des clubs ont renoué avec les terrains du Gabon Oil National Foot1 samedi et dimanche dans l’ensemble du pays. En match d’ouverture du côté du Stade Mbombet de Mouila, AS Dikaki a été battu sur ses installations par le néo promu Bouenguidi FC de Koulamoutou (2-1). L’USB a été tenu en échec au stade Gaston Peyrille de Bitam par le Stade Mandji de Port-Gentil.

Alors que le ministre des sports avait annoncé le décaissement des finances pour le lancement du championnat de football de première division, c’est sur fonds propres des présidents des clubs que les hostilités ont finalement été lancées depuis samedi avec ce match inaugural AS Dikaki-Bounguendi FC (2-1).

C’est sans complexe que le néo-promu de l’Ogooué-Lolo a fait son entrée en première division face à AS Dikaki à Mouila. Félix Nganga et Wombo Biteghe anciens de Missile FC ont cueilli à froid les locaux (1 et 13e minute) . Il a fallu attendre la 87e pour voir les Molvillois réduire la marque.

Les autres résultats : USB-Stade Mandji (0-0) , Missile-105 (1-1) , Lozo Sport-Pélican (0-1) , CF Mounana-Stade Migovéen (10) , Akanda-CMS (0-0 )