Le Gabon Oil National Foot 1 débute en octobre 2019

Le début de la nouvelle saison du National Foot prévu pour octobre ? C’est du moins ce qui ressort d’une réunion de travail du Ministre des Sports, Franck Nguema et des responsables de la Ligue Nationale de football Professionnel (LINAF) organisée mardi 24 septembre à Libreville. Cependant aucune date pour le coup d’envoi de la nouvelle saison n’a été donnée.

Soucieux de régler les nombreux problèmes qui minent le football gabonais qui sont , entre autres : les arriérés des salaires des joueurs, l’inconstance du championnat national, le ministre des Sports, Franck Nguema a devisé mardi à Libreville avec les acteurs principaux du football gabonais.

L’ancien patron de la chaine TV+ qui ne souhaite pas voir les footballeurs gabonais assis à la maison alors qu’ailleurs leurs homologues ont repris leurs activités a donc fait savoir que le coup d’envoi du Gabon Oil National Foot 1 pourrait être donné au mois d’octobre 2019. Le calendrier et le budget de la saison sportive 2019-2020 ont constitué les points principaux de cette réunion entre la LINAFP, la Fegafoot et la tutelle plus que déterminée à éviter les habituels renvois de début de saison.

Pour ce qui est des arriérés de salaires des joueurs, il a été décidé la mise en place d’une commission ad hoc composée de la FEGAFOOT, la LINAF, l’ANAFPG, l’ACPF et la tutelle avec livraison d’un dossier détaillé en décembre prochain.

Un retour de l’ancienne formule du championnat gabonais de football avec 14 clubs de D1 et 10 de D2 en poule unique a été annoncé par le ministre. Pour déterminer définitivement les clubs relégués en division inférieure, des matchs de playoffs se joueront en début octobre au stade de l’INJS à Libreville.